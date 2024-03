Astazi: OPT ORE DE RESTRICEsII rutiere pe Valea Oltului si in Ramnicu Valcea

Zi de marti cu, probabil, alti nervi pentru soferii care au drum prin judetul nostru. Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Valcea au anuntat ca, in data de 26 martie 2024 (in functie de conditiile meteo), vor fi valabile urmatoarele restrictii de circulatie:* pe sectorul de drum DN 7 (km 221+500 - km 221+700) in extravilanul localitatii Balota se lucreaza la reparatii parapet intre orele 08.00 - 16.00. Circulatia rutiera se va desfasura pe jumatate din cale, fiind dirijata de ... citește toată știrea