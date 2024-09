ASTAZI! Se circula anevoios pe mai multe drumuri din judetul Valcea. SE LUCREAZA in Calimanesti, Bunesti, Gradistea...

In data de 25 septembrie 2024, in judetul Valcea sunt programate mai multe lucrari, pe trei drumuri nationale, care vor necesita impunerea temporara a unor restrictii de circulatie rutiera. Astfel, in functie de conditiile meteo, restrictiile de circulatie valabile pentru ziua de miercuri sunt urmatoarele:* Pe DN 7, la km 190+000 - km 191+000, pe raza orasului Calimanesti (in zona Seca si in Calimanesti - Centru), se lucreaza la vopsirea parapetului metalic, intre orele 08.00-14.00. ... citește toată știrea