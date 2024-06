Astazi: SE LUCREAZA pe drumuri din cinci localitati valcene. Lista completa a restrictiilor rutiere

Marti, 18 iunie 2024, angajatii Sectiei Drumuri Nationale (SDN) Valcea au programate lucrari in cinci localitati din judetul nostru (Milcoiu, Malaia, Voineasa, Tetoiu si Fartatesti). Astfel, in functie de conditiile meteo, astazi sunt valabile urmatoarele restrictii de circulatie rutiera:* Pe DN 7 (la km 159+000 - km 159+300), in comuna Milcoiu, se executa lucrari intre orele 08.00 - 16.00. Circulatia rutiera se desfasoara pe jumatate din cale, fiind dirijata prin piloti de circulatie;* Pe ... citește toată știrea