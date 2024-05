Asteptand Invierea Domnului

Strabatem cu totii Saptamana patimilor Domnului Iisus Hristos. Este Saptamana in care fiecare dintre noi traieste in suflet suferintele Mantuitorului cu speranta Invierii.Este un timp al postului si al rugaciunii in care asumam, mai mult decat in alte zile, conditia noastra de crestin. Crestinul este indelung rabdator, facator de pace, iertator si, mai presus de toate, plin de iubirea semenilor. Patimile si Invierea Domnului trebuie sa ne faca sa sporim in ... citește toată știrea