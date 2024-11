ATENEsIE! Calimanesti, Ionesti, Popesti, Otesani, Livezi, localitatile in care, joi, se executa lucrari pentru intretinerea drumurilor

In data de 14 noiembrie 2024, in judetul Valcea se vor impune mai multe restrictii ale circulatiei rutiere, ca urmare a lucrarilor programate pe mai multe sectoare ale unor drumuri nationale. Astfel, in functie de conditiile meteo, joi se vor desfasura urmatoarele lucrari:* Pe DN 7, la km 200+600 - km 201+300, in extravilanul orasului Calimanesti se lucreaza la colmatare rosturi, intre orele 08.00-16.00. Circulatia rutiera se desfasoara pe jumatate din cale, fiind dirijata prin piloti de ... citește toată știrea