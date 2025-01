ATENEsIE! O noua metoda de inselaciune a aparut pe internet. VICTIMELE trebuie sa se adreseze Politiei

In contextul actual al amenintarilor cibernetice, Politia Romana a identificat o tendinta de inselaciune care se raspandeste rapid prin intermediul aplicatiilor de mesagerie. In special, una dintre aplicatiile de mesagerie a devenit un teren fertil pentru autorii care cauta sa exploateze increderea si naivitatea utilizatorilor.Sub pretextul simplu al "exprimarii unui vot online in cadrul unui concurs", autorii incearca sa atraga utilizatorii intr-o schema de inselaciune in mediul online. ... citește toată știrea