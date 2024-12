ATENEsIE! Piete Prest face dezinsectie si deratizare in Ramnicu Valcea. Grija sporita pentru proprietarii animalelor de companie

Reprezentantii Piete Prest SA au anuntat ca, in perioada 11-31 decembrie 2024, intre orele 08.00-20.00, angajatii societatii vor executa tratamente de deratizare la punctele de colectare a deseurilor amplasate pe domeniul public si in cadrul caminelor de canalizare ale retelelor publice de utilitati de pe raza municipiului Ramnicu Valcea. De asemenea, se vor aplica tratamente complexe de dezinfectie, dezinsectie si deratizare in spatii inchise la toate unitatile de invatamant prescolar, primar, ... citește toată știrea