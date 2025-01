ATENEsIE! Recomandari importante de la Spitalul Judetean de Urgenta Valcea

Marti, 14 ianuarie 2025, reprezentantii Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Valcea au prezentat mai multe recomandari importante - VEZI mai jos lista cu acestea. Atentionarile vin in contextul in care, in aceasta perioada, virozele respiratorii au determinat o crestere foarte mare a numarului de pacienti care solicita serviciile Unitatii ... citește toată știrea