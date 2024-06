ATENEsIE! Se opreste apa potabila in mai multe zone din comuna Muereasca

Avand in vedere necesitatea executarii lucrarilor de inlocuire a contorului de apa rece DN 200 mm, care masoara cantitatea de apa potabila pentru comuna Muereasca, aflat la punctul de transfer "Baraj Daesti", in data de 18 iunie 2024 (marti), intre orele 09.00 - 15.00, se va intrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii existenti in comuna Muereasca (strazile: Principala - DJ 658, Salcamilor, Zefirului, Nucilor, Gladiolei, Lunca Stelesti, Crinilor, Grui, Bisericii, Valea Strambii, ... citește toată știrea