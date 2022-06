ATENEsIE! Se opreste apa potabila intr-o zona din Ramnicu Valcea

Comunicat de presaAPAVILCa urmare a executarii lucrarilor de mentenanta la Statia de pompare apa potabila SP1 - rezervor Feteni, existenta in Rm. Valcea - zona Goranu, in data de 28.06.2022, intre orele 0800 - 1400, se va intrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii existenti in Rm. Valcea - zona Feteni ( Adapost caini, Groapa de gunoi Feteni) si cartier Feteni.In aceasta perioada orara, echipele de interventie ale APAVIL SA vor face eforturi sustinute pentru scurtarea timpului ... citeste toata stirea