ATENEsIE! Se opreste apa potabila la mai multe blocuri de pe Calea lui Traian, in Ramnicu Valcea

Avand in vedere necesitatea executarii lucrarilor de dezafectare a conductei de apa potabila OL D 159 legata la conducta de distributie apa potabila din OL D 219 mm, existenta pe strada Calea lui Traian, intersectie cu strada Constantin Chirita, in data de 2 octombrie 2024 (miercuri), intre orele 09.00 - 18.00, se va intrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii existenti in Ramnicu Valcea pe strada Calea lui Traian (tronson cuprins de la intersectia strazii Calea lui Traian cu strada ... citește toată știrea