Avand in vedre necesitatea executarii lucrarilor de remediere a pierderii de apa potabila pe conducta de distributie din PE D400mm de pe Bd. Nicolae Balcescu, in data de 26. 09. 2023, intre orele 800 - 1700, se va intrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii existenti in Ramnicu Valcea, pe strada Remus Bellu (Spitalul de Obstetrica si Ginecologie, Sediu Apele Romane, Agentia Mediu, bloc O1, bloc O2, bloc Stefiris SRL) si pe Bulevardul Nicolae Balcescu (Sediu Shopping City Ramnicu Valcea, ... citeste toata stirea