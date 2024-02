ATENEsIE: Se opreste (iar) curentul la Serviciul Rutier Valcea. Activitatea cu publicul, scurtata

Avand in vedere informarea transmisa de Distributie Energie Oltenia (DEO) privind intreruperea energiei electrice, in ziua de 1 martie 2024, incepand cu ora 12.00, in zona Raureni din municipiul Ramnicu Valcea, la sediul Serviciului Rutier Valcea - Relatii cu Publicul, ... citește toată știrea