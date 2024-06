ATENEsIE, SOFERI! Noi restrictii de circulatie pe drumurile judetului

Luna iunie se incheie, cum altfel, decat cu noi restrictii de circulatie rutiera pe unele dintre drumurile judetului. Angajatii Sectie Drumuri Nationale Valcea (SDN) au programate si astazi, 28 iunie 2024, in ultima zi lucratoare a lunii, lucrari in doua localitati, pe drumuri nationale de pe raza judetului nostru. Astfel, in functie de conditiile meteo, astazi sunt valabile urmatoarele restrictii de circulatie:* Pe DN 7 (la km 158+455 - km 158+495), in comuna Milcoiu, se ... citește toată știrea