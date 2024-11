ATENEsIE, SOFERI! Restrictii importante de circulatie rutiera, pe Drumul National 7, in perioada 29 noiembrie - 1 decembrie

In conformitate cu reglementarile emise de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R.), in perioada 29 noiembrie - 1 decembrie 2024, vor fi instituite restrictii de circulatie pe Drumul National 7, pentru anumite categorii de vehicule.Astfel, in judetul Valcea, circulatia vehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone (cu exceptia celor destinate transportului de persoane) va fi interzisa pe tronsonul DN7, conform urmatorului program:Vineri, ... citește toată știrea