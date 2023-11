APAVIL: Avand in vedere necesitatea executarii lucrarilor de relocare a conductelor de transport si distributie apa potabila situate in comuna Galicea pe DJ 678, in data de 08.11.2023, in intervalul 900 - 1600 , se va intrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii existenti in zona Galicea -Cremenari.Echipele de interventie ale APAVIL SA vor face eforturi sustinute pentru scurtarea timpului necesar finalizarii lucrarilor. Pentru asigurarea parametrilor de potabilitate a apei din retea, ... citeste toata stirea