Au fost alocati banii pentru finalizarea lucrarilor la platforma Targului Horezu. Anul viitor, piata din oras ar urma sa fie modernizata

In cadrul sedintei Consiliului Judetean Valcea, consilierii judeteni au votat pentru alocarea fondurilor necesare in scopul finalizarii lucrarilor de amenajare a platformei Targului Horezu."Ne-am tinut de cuvant si reusim, anul acesta, sa asfaltam si sa punem la punct targul saptamanal din orasul Horezu. De asemenea, am discutat cu domnul primar Nicolae Sardarescu si am inceput deja demersurile pentru amenajarea unei cladiri administrative cu dotari de ultima generatie, grupuri sanitare si ... citește toată știrea