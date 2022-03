Au fost stabilite spatiile unde se poate face autorecenzarea asistata. Actiunea debuteaza in 14 martie

Prin Dispozitia Primarului nr. 870/03.03.2022 s-au stabilit locurile special amenajate pentru autorecenzarea asistata in cadrul Recensamantului populatiei si locuintelor din Romania care se va derula in cursul acestui an. Cele 7 spatii sunt amplasate dupa cum urmeaza:1. Piata Nord, str. Matei Basarab nr. 1A (spatiul administrativ din cadrul rotondei comerciale);2. Arenele "Traian", bd. Nicolae Balcescu nr. 24 (parterul Directiei Economico-Financiare);3. Sediul APAVIL SA, str. Carol I nr. ... citeste toata stirea