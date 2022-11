Au fost stabilite tarifele de intrare la patinoarul din centrul Ramnicului

Desi se stabilise initial ca tariful de intrare la patinoarul artificial ce va fi montat in centrul municipiului Ramnicu Valcea sa fie de 10 lei pentru copii si 15 lei pentru adulti, ei bine preturile s-au schimbat. Consilierii locali au votat la ultima sedinta reducerea pretului de intrare la 5 lei pentru copii si 10 lei pentru adulti, pentru o ora de patinaj.Patinoarul artificial mobil va fi amplasat in zona centrala a municipiului Ramnicu Valcea, in Centrul Civic, urmand a se deschide, cel ... citeste toata stirea