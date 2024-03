Au inceput lucrarile de extindere, modernizare si amenajare de piste pentru biciclete pe cel mai important drum local din Budesti

In aceasta perioada, in comuna Budesti au inceput lucrarile de extindere, modernizare si amenajare de piste pentru ciclisti pe cel mai important drum din localitate. Primarul comunei, Ionel Vladulescu, a anuntat ca, in functie conditiile meteo, lucrarile se vor desfasura pe o perioada estimata de trei luni (lucrarile ar trebui sa fie gata in jurul datei de 1 iunie).In concret, este vorba despre lucrarile de modernizare a strazii Islaz-Barza, prin obiectivul de investitii "Extindere capacitate ... citește toată știrea