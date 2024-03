Au, nu au permise de conducere... unii tot se urca la volan. Politia...

Politisti valceni ne-au anuntat ca, joi, 28 martie 2024, angajatii din cadrul Politiei orasului Calimanesti, in timp ce desfasurau activitati specifice, au oprit un autoturism pe o strada din localitate. In urma verificarilor, politistii au constatat ca la volan se afla un barbat in varsta de 38 de ani, din Calimanesti."In ... citește toată știrea