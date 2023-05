Dupa o perioada macinata de conflicte interne, Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) Valcea a trecut la reorganizarea structurii de conducere. Filiala judeteana este condusa de aproximativ o saptamana de doi tineri care nu au mai facut politica si care traiesc din propriile afaceri. Coordonatorul filialei este Antonio Gabriel Popescu, de 37 de ani, antreprenor in industria Horeca. Vicecoordonatorul este Ovidiu Nuica (32 de ani), antreprenor in industria agroalimentara si in transporturi. Vineri, ... citeste toata stirea