Unul dintre liderii Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) Valcea este Ovidiu Nuica. In cei doar 33 de ani de viata nu a mai aderat la nicio formatiune politica, dar de aproximativ noua luni a ales partidul condus de George Simion. Intrebat de ce a ales un partid de opozitie, nou pe esicherul politic, Nuica nu este deloc original, dar raspunsul sau acopera 33 de ani de democratie. ,,Nu am incredere in niciunul dintre partidele care au fost la guvernare. I-am vazut pe toti, am simtit potentialul ... citeste toata stirea