Aurora Magura si colegii din primarie l-au ajutat pe Mos Craciun sa gaseasca drumul spre alti copii cuminti: cei de la scolile din Popesti

Miercuri, 18 decembrie 2024, Mos Craciun a ajuns la copiii din comuna Popesti. Pentru ca si noi am auzit ca au fost cuminti si ca au invatat bine in acest an, prescolarii si elevii din Popesti nu aveau cum sa fie uitati de simpaticul batranel, care a venit la ei incarcat cu daruri. Pe post de ajutoare pentru Mos Craciun s-au aflat primarita Aurora Magura si colegii ei din Primaria Popesti. L-au ajutat pe Mos Craciun sa gaseasca repede drumul spre copiii din localitate, care il asteptau pe ... citește toată știrea