AVARIE: Apavil anunta intreruperea furnizarii apei potabile

In vederea remedierii unei avarii produsa pe conductade transport apa potabila Hobas 600 din zona Budesti - Barza, care alimenteaza localitatile Budesti, Babeni siMihaesti, serviciul de furnizare a apei potabile in aceste zone va fi sistat in data de 13.12.2022 intre orele 08:30 -17:00.Echipele de interventie ale Apavil S.A. vor faceeforturi sustinute pentru remedierea acestei situatii in cel mai scurt timp posibil. Reluarea furnizarii ... citeste toata stirea