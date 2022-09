Avarie la reteaua primara din Ramnicu Valcea. Se opreste apa calda!

Societatea CET Govora SA anunta intreruperea furnizarii agentului termic sub forma de apa fierbinte si apa calda de consum, in data de 20.09.2022, intre orele 1100 / 2300, pentru eliminarea avariei aparute pe reteaua primara Dn 600, in zona Unitatii Militare "Panait Donici", la ultima lira verticala.Consumatorii racordati si afectati de aceasta oprire sunt: PT1 Ostroveni; PT4 Ostroveni; PT6 Ostroveni; PT11 1 Mai 1; PT13 Piata; PT14 Zavoi; PT18 Cozia; PT20 Bloc K; PT21 Arges; PT22 Filipin; ... citeste toata stirea