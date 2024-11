AVARIE! Ramnicul ramane o zi fara apa calda si agent termic

Din cauza avariei aparuta pe circuitul primar al retelei de termoficare, in zona Troianu, Societatea CET Govora SA anunta intreruperea furnizarii agentului termic sub forma de incalzire, apa fierbinte si apa calda de consum in tot municipiul Ramnicu Valcea, in data de 6 noiembrie 2024 (miercuri), intre orele 08.00 - 19.00."Ne cerem ... citește toată știrea