AVARIE! Se opreste apa potabila in mai multe zone din Mihaesti. Ar putea fi afectati si consumatori din Babeni, Ocnele Mari, Copacelu si Cazanesti

Ca urmare a necestitatii executarii lucrarilor de remediere a avariei de pe conducta de transport/ distributie apa potabila PEHD D 500 mm, existenta in comuna Mihaesti, strada Principala DN 64 - zona Stuparei, in data de 23 mai 2022 (joi), intre orele 10.00 - 21.00, se va intrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii existenti in comuna Mihaesti (spalatoria auto, strada Principala - doua imobile, OMV - Petrom, VOX Profile, S.C. Just Consulting S.R.L si zonele inalte - satele Arsanca, ... citește toată știrea