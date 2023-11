Doi barbati au fost transportati la spital dupa ce au fost victimele unui accident rutier ce s-a petrecut azi, 19 noiembrie 2023, pe Drumul Judetean (DJ) 605 A. Ei mergeau pe marginea strazii in momentul in care au fost acrosati de un autoturism."Din primele verificari efectuate la fata locului a reiesit faptul ca, un barbat de 41 de ani, din localitatea Pietrari, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 605 A, pe raza localitatii Gradistea, ar fi acrosat 2 persoane care se deplasau pe ... citeste toata stirea