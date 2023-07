Azilele din judetul Valcea, atat cele private, cat si cele de stat, au fost vizitate de autoritati, in ultima perioada. Conducerea Prefecturii Valcea a constituit comisii mixte de control, iar amenzile nu au intarziat sa apara. Asadar, s-au dat 59 de sanctiuni in valoare de peste 500.000 de lei in centrele rezidentiale destinate persoanelor varstnice, persoanelor adulte cu dizabilitati si cele destinate copiilor din judet.Potrivit unui comunicat de presa al Prefecturii Valxea, controalele au ... citeste toata stirea