Bacalaureat 2022 Valcea. Au fost 2.400 de candidati. Cinci absolventi au cerut conditii speciale

Prima proba a celei dintai sesiuni a Bacalaureatului 2022 a inceput luni, 6 iunie, cu examenul competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana. In Valcea s-au inscris la examenul de BAC 2022, sesiunea iunie - iulie, 2393 de candidati, din ambele serii, dintre care 2.071 sunt din seria curenta, iar 322 din seriile anterioare.Anul acesta, examenul de Bacalaureat se va sustine in 11 centre de examen din Valcea carora le sunt arondate 25 de licee si colegii nationale: Colegiul ... citeste toata stirea