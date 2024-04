Bani de un apartament! Atat au de platit soferii care au fost amendati in ultimele zile

Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Valcea ne-au informat ca in perioada 29/31 martie 2024, politistii rutieri valceni au actionat pentru prevenirea accidentelor rutiere, depistarea si sanctionarea conducatorilor auto care nu respecta regulile de circulatie, in special a celor care se urca la volan sub influenta alcoolului sau a altor substante. In aceste zile, in tot judetul Valcea s-a actionat pentru prevenirea si combaterea cauzelor generatoare de accidente, fiind organizate ... citește toată știrea