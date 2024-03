BANI MAI MULEsI pentru someri

Avand in vedere prevederile Legii nr. 225/2021, pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, prin care se stabileste actualizarea Indicatorul Social de Referinta (ISR) in luna martie a fiecarui an, cu rata medie anuala a inflatiei din anul precedent, indicator definitiv comunicat de Institutul National de Statistica (INS), Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Valcea a anuntat ca baza ... citește toată știrea