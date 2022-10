Barbat atacat de propriul caine la Dragasani

Un barbat s-a ales cu rani grave la picioare dupa ce a fost muscat se propriul caine. Omul incerca sa lege cainele in momentul in care animalul a devenit agresiv. Incidentul s-a petrecut in aceasta dimineata de joi, 13 octombrie 2022, intr-o gospodarie din municipiul Dragasani. Barbatul este in varsta de 85 de ani si a fost transportat la spital de catre uj echipaj SMURD."Prin apelul unic de urgenta 112, acesta a cerut ajutor spunand ca a fost atacat de cainele din gospodarie. La fata locului, ... citeste toata stirea