Scandal in miez de noapte intr-o comuna din judetul Valcea. Un barbat de 55 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost batut cu bestialitate de un individ. Agresorul este cercetati penal si a fost retinut de politisti.Totul s-a intamplat miercuri, 23 august 2023, in jurul orei 23.00, in comuna Lacusteni. Potrivit IPJ Valcea, din cercetari, politistii au stabilit ca barbatul, in urma unui conflict spontan, ar fi foat lovit, cu un obiect din lemn, in zona capului si a membrelor superioare, de un ... citeste toata stirea