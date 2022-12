Barbat cu HIV din Bujoreni, judecat dupa ce si-a violat verisoara in varsta de 12 ani

Un barbat de 27 de ani, din comuna Bujoreni, judetul Valcea, a fost trimis in judecata pentru comiterea infractiunilor de viol si tentativa la transmiterea sindromului imunodeficitar dobandit dupa ce si-a violat verisoara in varsta de 12 ani. Incidentul a avut loc in luna martie 2022, fetita fiind supusa abuzurilor timp de doua nopti la rand. Individul era purtator al virusului HIV in momentul in care si-a violat verisoara."In rechizitoriul intocmit rezulta urmatoarea situatie de fapt: In ... citeste toata stirea