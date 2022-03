Barbat din Ramnic trimis in instanta pentru inselaciune. "Cumpara" bunuri cu viramente false

Zilele trecute, politistii de investigatii criminale din cadrul Sectiei 2 Politie Pitesti au finalizat cercetarile intr-un dosar penal in care vizat a fost un valcean acuzat de savarsirea infractiunii de inselaciune (trei acte materiale).Anchetatorii au descoperit, in urma cercetarilor, ca, in zilele de 22 martie, 12 aprilie si 20 iulie 2021, barbatul de 39 de ani, din Ramnicu Valcea, folosind identitati fictive, ar fi inselat trei persoane pretinzand ... citeste toata stirea