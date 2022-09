Barbat din Valcea, dar disparut de familie

Politistii din Valcea fac verificari pentru identificarea unui barbat de 70 de ani, din comuna Mitrofani, judetul Valcea, plecat voluntar, fara a mai reveni pana in prezent.La data de 4 septembrie a.c., politistii din Dragasani au fost sesizati de catre o femeie, cu privire la faptul ca, in urma cu o zi, in jurul orei 13:00, tatal sau, numitul, CARJAN MARIAN, a plecat de la domiciliu fara a mai reveni.Barbatul are o inaltime de 1,70 m, ... citeste toata stirea