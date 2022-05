Barbat incatusat dupa ce a jefuit un teatru, un apartament si o casa din Ramnicu Valcea

Un barbat de 39 de ani, din orasul Berbesti, a fost incatusat de politistii Biroului Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Ramnicu Valcea, el fiind principalul suspect intr-un dosar de furt calificat.Valceanul a fost prins la Sibiu in timp ce incerca sa fuga. Omul mai avea pe numele sau si un mandat de arestare in lipsa, pentru comiterea mai multor fapte de furt.In urma verificarilor efectuate au stabilit ca, in zilele de 25 si 26 ... citeste toata stirea