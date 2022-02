Barbat prins conducand pe un drum judetean din Valcea cu o alcoolemie de 1,08 mg/l

Ziua in amiaza - mare, fara nicio jena, un barbat din comuna Copaceni, judetul Valcea, s-a urcat la volan si a pus in pericol circulatia rutiera. S-a intamplat pe 14 februarie 2022, cand omul s-a indragostit de o sticla de alcool si a "pupat-o" pana a ametit. In cauza, politistii efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante"La data de 14 februarie a.c., in jurul orei 15:00 politistii din cadrul ... citeste toata stirea