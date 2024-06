BATAIE cu pumni si picioare intre un tanar de 19 ani din Horezu si altul de 17 ani din Pietrari. Unul a fost arestat preventiv

Politistii din orasul Horezu ne-au informat ca, la data de 21 iunie 2024, au retinut un tanar in varsta de 19 ani, banuit de comiterea infractiunii de lovirea sau alte violente. In fapt, la data de 21 iunie 2024, Politia Orasului Horezu a fost sesizata prin plangere scrisa, de catre un minor de 17 ani, domiciliat in comuna Pietrari, cu privire la faptul ca ar fi fost agresat fizic de catre un tanar de 19 ani, domiciliat in orasul Horezu.In urma probatoriului administrat, fata de tanarul de 19 ... citește toată știrea