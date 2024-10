BATAUSUL de la Barbatesti a fost retinut. A FOST TRIMIS in Gorj

Politistii Sectiei nr. 9 Politie Rurala Pietrari au retinut, pentru 24 de ore, un barbat cercetat pentru infractiunea de "lovirea sau alte violente". In fapt, in dimineata de 25 octombrie 2024, politistii au fost sesizati prin plangere scrisa de catre un barbat in varsta de 63 de ani, domiciliat in comuna Barbatesti, cu privire la faptul ca, in seara de 12 octombrie 2024, in jurul orei 19.00, in timp ce se afla la o socitate comerciala din localitate, ar fi fost lovit de catre un localnic in ... citește toată știrea