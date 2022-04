Batran de 85 de ani, gasit carbonizat. Cum s-a petrecut tragedia FOTO VIDEO

Incidentul s-a produs in timpul noptii de marti spre miercuri, 19 / 20 aprilie, intr-un sat din Valcea. Trei echipaje de pompieri s-au luptat doua ore cu flacarile, pentru a-l salva pe proprietar. Incendiul a izbucnit intr-o gospodarie din satul Zavideni - comuna Prundeni. Persoana care a cerut ajutorul la 112 a anuntat ca in interiorul locuintei se afla un batran imobilizat la pat.Echipajele de stingere si un echipaj SMURD ale ISU Valcea s-au deplasat la fata locului, iar in sprijinul lor au ... citeste toata stirea