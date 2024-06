BAUT SI FARA PERMIS, la plimbare cu masina pe drumurile judetului

Joi, 13 iunie 2024, in jurul orei 14.00, politistii rutieri din cadrul Sectiei nr. 1 de Politie Ramnicu Valcea au depistat, pe Drumul Judetean 658, pe raza comunei Muereasca, un barbat in varsta de 47 de ani, domiciliat in judetul Olt, in timp ce conducea un autoturism. In urma verificarilor efectuate, oamenii legii au stabilit ca barbatul in cauza nu detine permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, soferul a fost verificat cu ... citește toată știrea