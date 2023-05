La Scundu se investeste in fotbal! Sportul, in general, reprezinta un atu important pentru sanatatea comunitatii si un mijloc de comunicare social puternic pentru intarirea relatiilor din cadrul acesteia. Tocmai de aceea, primarul comunei Scundu, Mihai George Blejan, isi doreste sa dezvolte o baza sportiva in localitate si sa promoveze echipa de fotbal ce poate aduce beneficii pentru intreaga comunitate."Un proiect de suflet al meu este baza sportiva. Mai avem cateva documente de primit de la ... citeste toata stirea