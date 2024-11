BEEsIVUL din Ostroveni a fost prins la volan. I-au facut dosar penal

In noaptea de 2 spre 3 noiembrie 2024, in jurul orei 01.00, politistii municipiului Ramnicu Valcea aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu, au oprit pentru control un autoturism care se deplasa pe strada Mihai Eminescu, in cartierul Ostroveni. La volanul autoturismului a fost identificat un barbat in varsta de 47 de ani, domiciliat in municipiu. In urma verificarii acestuia cu aparatul ... citește toată știrea