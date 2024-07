BEEsIVUL din Stanesti a fost prins azi-noapte in Ladesti. Unde l-au dus politistii

In noaptea de 30 iunie spre 1 iulie 2024, Politistii Sectiei 8 Rurala Lapusata au depistat in trafic un autoturism care era condus de catre un sofer aflat sub influenta alcoolului. In concret, oamenii legii au oprit in trafic, in comuna Ladesti, un autoturism care s-a dovedit a fi condus de catre un tanar in varsta de 24 de ani, domiciliat in comuna Stanesti.In ... citește toată știrea