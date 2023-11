Eveniment important organizat de Primaria Vaideeni, ieri, 6 noiembrie 2023. In prezenta autoritatilor locale si a zeci de cetateni, jucatoarea de tenis Bianca Andreescu si-a lansat cartea biografica "Bibi joaca tare, o poveste despre tenis, meditatie si o catelusa pe nume Coco", in comuna in care s-au nascut si au crescut parintii ei.La eveniment s-au inghesuit foarte multi copiii, care au venit in numar mare sa o cunoasca pe campioana cu origini din Vaideeni. Bianca Andreescu le-a oferit ... citeste toata stirea