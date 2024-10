Biblioteca noua la Daesti, cu fonduri europene. Primarul Popolan si presedintele Radulescu au prezentat detaliile

Miercuri, 9 octombrie 2024, in comuna Daesti a fost dat startul lucrarilor de modernizare a bibliotecii comunale. Acestea sunt parte a proiectului denumit "Bibliotecile valcene, noi hub-uri de dezvoltare a competentelor digitale", pe care Consiliul Judetean Valcea il implementeaza in colaborare cu 34 de localitati din judet. Finantarea totala pentru biblioteca comunala din Daesti este de aproximativ 100.000 de euro si cuprinde lucrari de renovare si dotare cu echipamente IT si mobilier. ... citește toată știrea