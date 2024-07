BINE DE STIUT! O varianta rezonabila ca lungime si spectaculoasa ca peisaje de a ajunge de la Valcea la Sibiu

In contextul inchiderii pe timp de zi a circulatiei rutiere pe Drumul National 7 - Valea Oltului (in zona comunei Boita), multi soferi cauta rute alternative pentru a ajunge de la Valcea la Sibiu si invers. In acest sens, reprezentantii Domeniului schiabil Transalpina - Voineasa au venit cu un anunt important, prin care reamintesc ca drumul pe la Obarsia Lotrului este deschis circulatiei rutiere. Atentie: drumul nu este destinat camioanelor!Aceasta este o ruta care presupune un ocol nu foarte ... citește toată știrea